AbbVie Aktie News: AbbVie tendiert am Montagnachmittag fester

Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 264,65 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'706 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 265,56 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 264,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79'696 AbbVie-Aktien.

Am 24.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,34 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,77 Prozent hinzugewinnen. Am 30.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 191,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 38,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,87 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 0,52 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 16.99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 15.42 Mrd. USD umgesetzt.

Die AbbVie-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 14,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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