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28.08.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie verliert am Abend

AbbVie Aktie News: AbbVie verliert am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 256,36 USD.

AbbVie
207.42 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 256,36 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'708 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AbbVie-Aktie bisher bei 255,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 258,67 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 154'341 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,44 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,32 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,25 USD. Am 31.07.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,52 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 16.99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.42 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,03 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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