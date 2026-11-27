Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 291,88 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'297 Punkten steht. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 289,86 USD nach. Mit einem Wert von 292,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 914'234 Stück.

Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 302,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,78 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,17 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Mit Abgaben von 34,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. AbbVie liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,37 USD, nach 0,10 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,01 USD je Aktie in den AbbVie-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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