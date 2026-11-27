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27.11.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie büsst am Freitagnachmittag ein
Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AbbVie-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 291,64 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 291,64 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'244 Punkten realisiert. Die AbbVie-Aktie gab in der Spitze bis auf 289,86 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 292,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 129'060 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Am 06.11.2026 markierte das Papier bei 302,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 191,17 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,45 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,88 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 30.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.78 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 03.02.2027 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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