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27.10.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie tritt am Dienstagabend auf der Stelle
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von AbbVie. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AbbVie-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 286,52 USD.
Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der AbbVie-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 286,52 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'728 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die AbbVie-Aktie bis auf 287,02 USD. Die AbbVie-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 283,20 USD ab. Mit einem Wert von 283,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 240'798 AbbVie-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,40 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. 1,70 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 191,17 USD fiel das Papier am 30.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 33,28 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,85 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,52 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 16.99 Mrd. USD gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 30.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2026 auf 13,91 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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