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27.08.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend billiger

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend billiger

Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der AbbVie-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 258,42 USD.

AbbVie
208.18 CHF -0.93%
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Um 20:26 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 258,42 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'717 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die AbbVie-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 257,39 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 260,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 228'854 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,44 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 191,17 USD ab. Abschläge von 26,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,25 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,03 USD, nach 0,52 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.99 Mrd. USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 23.10.2026 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,03 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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