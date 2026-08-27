AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagnachmittag leichter

Die AbbVie-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 258,04 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die AbbVie-Aktie bei 257,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 260,81 USD. Zuletzt wechselten 110'018 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 267,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,91 Prozent.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,25 USD aus. AbbVie veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 16.99 Mrd. USD gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 23.10.2026 gerechnet.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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