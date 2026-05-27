AbbVie Aktie News: AbbVie tendiert am Abend nordwärts

Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'523 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 215,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 213,12 USD. Zuletzt wurden via New York 284'317 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 244,80 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 13,92 Prozent zulegen. Bei 181,73 USD fiel das Papier am 28.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,84 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 29.04.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.34 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 24.07.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,24 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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