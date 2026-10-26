AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend nahezu unverändert

Die AbbVie-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 285,45 USD an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'679 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 289,38 USD. In der Spitze fiel die AbbVie-Aktie bis auf 285,19 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 287,05 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 279'357 Stück gehandelt.

Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 291,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,09 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 191,17 USD ab. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 49,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,85 USD je AbbVie-Aktie. Am 31.07.2026 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.42 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 13,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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