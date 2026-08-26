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26.08.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend mit negativen Vorzeichen

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 261,32 USD.

AbbVie
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Der AbbVie-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 261,32 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'673 Punkten steht. Bei 260,43 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 264,13 USD. Zuletzt wechselten 169'991 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,34 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 191,17 USD. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 36,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,65 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2026. Das EPS lag bei 2,03 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.42 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2026 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,03 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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