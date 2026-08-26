AbbVie Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von AbbVie

Um 16:28 Uhr fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 261,81 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'669 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der AbbVie-Aktie ging bis auf 260,51 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 264,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 107'874 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Bei 267,44 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 2,15 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 30.04.2026 Kursverluste bis auf 191,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,98 Prozent.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,25 USD belaufen. Am 31.07.2026 lud AbbVie zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16.99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.42 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,03 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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