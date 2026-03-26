AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend im Aufwind

Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 210,80 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'485 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die AbbVie-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 211,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 207,19 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 337'518 Stück gehandelt.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 164,39 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 22,02 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,82 USD je AbbVie-Aktie. Am 04.02.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,02 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von -0,02 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.62 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AbbVie einen Umsatz von 15.10 Mrd. USD eingefahren.

Die AbbVie-Bilanz für Q1 2026 wird am 24.04.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 14,57 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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