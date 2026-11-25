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25.11.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von AbbVie
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 297,53 USD ab.
Die AbbVie-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 297,53 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der AbbVie-Aktie ging bis auf 296,83 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 302,12 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131'656 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 302,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Abschläge von 35,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,88 USD, nach 6,65 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 30.10.2026. Das EPS belief sich auf 2,37 USD gegenüber 0,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 17.40 Mrd. USD gegenüber 15.78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte AbbVie am 03.02.2027 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,01 USD je Aktie in den AbbVie-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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