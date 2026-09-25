AbbVie Aktie News: AbbVie tendiert am Abend schwächer

Um 20:26 Uhr fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 264,29 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'742 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die AbbVie-Aktie bis auf 262,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 265,97 USD. Bisher wurden via New York 186'150 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 269,34 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 1,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 27,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,87 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 16.99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 15.42 Mrd. USD umsetzen können.

Am 23.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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