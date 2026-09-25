AbbVie Aktie News: AbbVie verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 262,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 262,73 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 265,97 USD. Bisher wurden heute 80'576 AbbVie-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 269,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Gewinne von 2,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Abschläge von 27,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,87 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,16 Prozent auf 16.99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 23.10.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 14,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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