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25.08.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend fester

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend fester

Die Aktie von AbbVie zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 266,63 USD.

AbbVie
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Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die AbbVie-Aktie bis auf 266,87 USD. Bei 264,69 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 188'706 AbbVie-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,44 USD an. Gewinne von 0,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Mit Abgaben von 28,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,25 USD aus. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 16.99 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 23.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 14,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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