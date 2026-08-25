AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag behauptet

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der AbbVie-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 264,37 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'668 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die AbbVie-Aktie bis auf 266,27 USD. Das bisherige Tagestief markierte AbbVie-Aktie bei 263,17 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 264,69 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 95'108 AbbVie-Aktien.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,44 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 1,15 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 191,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2026). Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 38,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,25 USD aus. Am 31.07.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 14,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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