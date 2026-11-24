Um 20:26 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 300,69 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'204 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 300,89 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 290,60 USD. Bisher wurden via New York 249'704 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 302,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 36,42 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Im Vorjahr erhielten AbbVie-Aktionäre 6,65 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 30.10.2026 vor. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 17.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.78 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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