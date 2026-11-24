Um 16:28 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 295,71 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'173 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 296,28 USD. Bei 290,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109'988 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Bei 302,91 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 2,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 191,17 USD fiel das Papier am 30.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Am 30.10.2026 lud AbbVie zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.40 Mrd. USD – ein Plus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,01 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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