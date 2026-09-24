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24.09.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagabend kaum verändert

AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagabend kaum verändert

Die Aktie von AbbVie hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AbbVie-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 264,93 USD.

AbbVie
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Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr bei 264,93 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'707 Punkten steht. Bei 267,32 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AbbVie-Aktie bisher bei 263,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,37 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 260'869 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 269,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 1,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 27,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,87 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 31.07.2026 äusserte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 USD gegenüber 0,52 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,05 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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