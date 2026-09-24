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24.09.2026 16:29:00

AbbVie Aktie News: AbbVie tendiert am Nachmittag nordwärts

AbbVie Aktie News: AbbVie tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 266,30 USD zu.

AbbVie
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Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 266,30 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'689 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die AbbVie-Aktie bei 266,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 150'975 AbbVie-Aktien.

Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,34 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 1,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,87 USD. Am 31.07.2026 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 USD gegenüber 0,52 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 16.99 Mrd. USD gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2026 14,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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