Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 288,72 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'252 Punkten liegt. Bei 291,01 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 285,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 347'851 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 302,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 4,91 Prozent zulegen. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 33,79 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Im Vorjahr erhielten AbbVie-Aktionäre 6,65 USD je Wertpapier. AbbVie liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,10 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.78 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,01 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt

Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben

S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude