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23.11.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Montagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AbbVie. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 289,81 USD.
Das Papier von AbbVie konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 289,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. Der Kurs der AbbVie-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 289,90 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 285,70 USD. Zuletzt wurden via New York 161'375 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Bei 302,91 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 4,52 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 30.04.2026 auf bis zu 191,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 51,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,88 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,65 USD aus. AbbVie liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,10 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,01 USD je AbbVie-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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