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23.09.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend behauptet

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 265,25 USD.

AbbVie
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Die AbbVie-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 265,25 USD an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'714 Punkten liegt. Der Kurs der AbbVie-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 269,34 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte AbbVie-Aktie bei 263,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 266,00 USD. Bisher wurden via New York 188'800 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 269,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 1,52 Prozent niedriger. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,87 USD belaufen. Am 31.07.2026 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,03 USD, nach 0,52 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 16.99 Mrd. USD gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,05 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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