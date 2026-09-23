AbbVie Aktie News: AbbVie gewinnt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 267,89 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'716 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 268,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 266,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 80'673 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Bei 268,15 USD erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 28,64 Prozent Luft nach unten.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,87 USD belaufen. Am 31.07.2026 lud AbbVie zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,16 Prozent auf 16.99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2026 14,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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