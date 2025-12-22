Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.12.2025 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie schiebt sich am Montagabend vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von AbbVie. Zuletzt sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 227,78 USD zu.

AbbVie
179.81 CHF -0.31%
Die AbbVie-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 227,78 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'874 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die AbbVie-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,58 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 225,93 USD. Zuletzt wurden via New York 200'940 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,80 USD) erklomm das Papier am 02.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 6,95 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 164,39 USD. Mit einem Kursverlust von 27,83 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,29 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,52 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15.78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.46 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

