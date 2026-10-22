AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagabend nahe Nulllinie

Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der AbbVie-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 284,58 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'657 Punkten liegt. Der Kurs der AbbVie-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 285,22 USD zu. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 278,12 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 285,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 267'155 AbbVie-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,40 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 2,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 191,17 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,82 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,87 USD aus. Am 31.07.2026 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 16.99 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 30.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 13,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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