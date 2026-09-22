AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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22.09.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie schiebt sich am Dienstagabend vor
Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Um 20:26 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 265,21 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'772 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 266,74 USD. Bei 263,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 200'109 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 0,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 27,92 Prozent sinken.
Nach 6,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,87 USD je AbbVie-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,16 Prozent auf 16.99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 14,05 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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