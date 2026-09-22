AbbVie Aktie News: AbbVie am Dienstagnachmittag im Minus

Der AbbVie-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 263,63 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Im Tief verlor die AbbVie-Aktie bis auf 262,18 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 263,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104'872 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 267,44 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,87 USD aus. Am 31.07.2026 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 23.10.2026 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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