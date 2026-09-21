AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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21.09.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie macht am Abend Boden gut
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 265,75 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 265,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Der Kurs der AbbVie-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 266,50 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 263,14 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 183'244 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,44 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 0,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 39,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,87 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2026. Das EPS lag bei 2,03 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,05 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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