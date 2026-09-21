AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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21.09.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 265,05 USD.
Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 265,05 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die AbbVie-Aktie bis auf 266,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 263,14 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95'430 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 0,90 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,17 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,87 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,87 USD. Am 31.07.2026 lud AbbVie zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AbbVie einen Umsatz von 15.42 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,05 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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