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20.11.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von AbbVie. Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 288,65 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 288,65 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'982 Punkten steht. Der Kurs der AbbVie-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 290,21 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 287,04 USD. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 553'513 Aktien.
Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 302,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 4,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,88 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 30.10.2026 vor. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.40 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 14,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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