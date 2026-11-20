Das Papier von AbbVie legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 290,10 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'110 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 290,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 287,04 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 388'544 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 302,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,17 USD am 30.04.2026. Abschläge von 34,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.10.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,10 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 17.40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 14,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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