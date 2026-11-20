|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 290,10 USD.
Das Papier von AbbVie legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 290,10 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'110 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 290,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 287,04 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 388'544 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Am 06.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 302,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,17 USD am 30.04.2026. Abschläge von 34,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.10.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,10 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 17.40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 14,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie
Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt
Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben
S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
20.11.26
|AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Ausblick: AbbVie veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.10.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu AbbVie Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.