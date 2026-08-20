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20.08.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend mit Kursverlusten

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 264,81 USD.

AbbVie
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Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 264,81 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'653 Punkten liegt. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 263,00 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,89 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 394'673 Stück gehandelt.

Bei 267,44 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,99 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.04.2026 Kursverluste bis auf 191,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,25 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.99 Mrd. USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die AbbVie-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 14,03 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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