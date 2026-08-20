AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag mit Abschlägen

Der AbbVie-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 264,83 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'684 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AbbVie-Aktie bisher bei 263,83 USD. Bei 265,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 167'750 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Bei 267,44 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 0,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 27,81 Prozent sinken.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,25 USD ausgeschüttet werden. Am 31.07.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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