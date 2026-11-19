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19.11.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AbbVie gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 282,62 USD abwärts.
Die AbbVie-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 282,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'219 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der AbbVie-Aktie ging bis auf 279,95 USD. Bei 284,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 298'906 Stück gehandelt.
Am 06.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 302,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 6,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 47,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. AbbVie liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,10 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.40 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.78 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 14,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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