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19.11.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AbbVie-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 283,07 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 283,07 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'330 Punkten steht. In der Spitze fiel die AbbVie-Aktie bis auf 280,62 USD. Bei 284,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 141'409 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Bei 302,91 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,01 Prozent. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 191,17 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,47 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 6,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,88 USD je AbbVie-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 30.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.40 Mrd. USD – ein Plus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht.
Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,01 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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