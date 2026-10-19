AbbVie Aktie News: AbbVie gibt am Montagabend nach

Um 20:26 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 284,45 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'699 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AbbVie-Aktie bisher bei 282,77 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 284,43 USD. Zuletzt wechselten via New York 195'244 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 291,40 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,44 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,17 USD am 30.04.2026. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 48,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,87 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 16.99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 15.42 Mrd. USD umsetzen können.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 13,95 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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