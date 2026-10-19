AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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19.10.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 286,63 USD.
Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 286,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 287,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 284,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 98'282 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Bei 291,40 USD erreichte der Titel am 16.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 1,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,87 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,03 USD, nach 0,52 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. AbbVie dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,95 USD je AbbVie-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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