AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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19.08.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend freundlich
Die Aktie von AbbVie zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 264,57 USD zu.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 264,57 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 266,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 262,68 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324'482 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 267,44 USD. Gewinne von 1,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 191,17 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 27,74 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,25 USD. Am 31.07.2026 lud AbbVie zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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