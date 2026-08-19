AbbVie Aktie News: AbbVie präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 265,14 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Der Kurs der AbbVie-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 266,27 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,68 USD. Zuletzt wechselten via New York 138'885 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 267,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 191,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 27,90 Prozent Luft nach unten.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,25 USD belaufen. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. AbbVie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 14,03 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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