Das Papier von AbbVie gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 286,84 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'325 Punkten notiert. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 286,64 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 290,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 221'371 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 302,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 5,60 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,17 USD am 30.04.2026. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 50,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,88 USD belaufen. Am 30.10.2026 äusserte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 17.40 Mrd. USD gegenüber 15.78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte AbbVie am 03.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 14,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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