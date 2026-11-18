Die AbbVie-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 290,33 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'332 Punkten notiert. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 289,62 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 290,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 113'719 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 302,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 191,17 USD fiel das Papier am 30.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 34,15 Prozent Luft nach unten.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,88 USD belaufen. AbbVie veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17.40 Mrd. USD gegenüber 15.78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die AbbVie-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,01 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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