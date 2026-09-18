AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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18.09.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie gewinnt am Freitagabend an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 264,80 USD.
Die AbbVie-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 264,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'633 Punkten notiert. Bei 266,29 USD erreichte die AbbVie-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 263,29 USD. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 1'022'150 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 267,44 USD. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 0,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 191,17 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,81 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,65 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 23.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,05 USD je AbbVie-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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