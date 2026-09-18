AbbVie Aktie News: AbbVie am Freitagnachmittag behauptet

Bei der AbbVie-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 264,08 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'622 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die AbbVie-Aktie bei 266,29 USD. Die AbbVie-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 262,77 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 263,29 USD. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 952'376 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 267,44 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 191,17 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 27,61 Prozent wieder erreichen.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,87 USD ausgeschüttet werden. AbbVie veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 16.99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 15.42 Mrd. USD umsetzen können.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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