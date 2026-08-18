AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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18.08.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie tendiert am Abend nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 257,00 USD.
Um 20:26 Uhr wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 257,00 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'701 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die AbbVie-Aktie bis auf 258,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,26 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 299'083 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 267,44 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 4,06 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,17 USD am 30.04.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 25,61 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,25 USD. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,16 Prozent auf 16.99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,03 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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