AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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18.08.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AbbVie legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 256,19 USD.
Das Papier von AbbVie konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 256,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. Die AbbVie-Aktie zog in der Spitze bis auf 257,18 USD an. Bei 254,26 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 115'696 AbbVie-Aktien.
Bei einem Wert von 267,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 4,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 191,17 USD erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 34,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,25 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2026. In Sachen EPS wurden 2,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 0,52 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 23.10.2026 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,03 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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