Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 292,35 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'328 Punkten realisiert. Bei 291,06 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 291,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 203'047 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 302,91 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 3,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 52,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,88 USD, nach 6,65 USD im Jahr 2025. Am 30.10.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,37 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 17.40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die AbbVie-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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