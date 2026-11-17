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17.11.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von AbbVie
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Der AbbVie-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 292,10 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 292,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'384 Punkten notiert. In der Spitze büsste die AbbVie-Aktie bis auf 291,06 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 291,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 92'712 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Am 06.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 302,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 3,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 34,55 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 30.10.2026. Das EPS belief sich auf 2,37 USD gegenüber 0,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 17.40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 15.78 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 03.02.2027 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,00 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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