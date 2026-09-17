AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend nahezu unverändert

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der AbbVie-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 262,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'637 Punkten steht. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 263,73 USD. Die AbbVie-Aktie gab in der Spitze bis auf 260,89 USD nach. Bei 262,61 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 133'465 AbbVie-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 267,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 1,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,15 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,87 USD. Am 31.07.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die AbbVie-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,05 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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